Universumi algus: tähed sündisid sadu miljoneid aastaid varem kui seni arvati

Kuid vaadeldav galaktika ise on umbes kaks korda uuem kui vaadeldud hapnik, need tähed särasid 500 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. Võtmetähtsusega on siinkohal hapniku tuvastamine, sest hapnik ei tekkinud Suure Paugu käigus. Meie eluks vajalik element tekkis nagu kõik teised raskemad ained, tähtede südamikes ning paiskus ilmaruumi supernoovade plahvatusliku jõuga. Seega peab hapniku leidumine nõnda vanas galaktikas tähendama, et selle tekitanud tähed olid veelgi vanemad, lükates esimeste tähtede tekke tunduvalt varasemaks kui senised arvutused on näidanud, vahendab Science.