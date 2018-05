Kliimamuutus: senisel teel jätkates kaovad maailmast pooled putukad

Kuigi analüüs näitab, et pidurdades soojenemist saab inimene sääraseid kahjustusi vältida, siis jällegi lootust, et soojenemine jääks väikeseks, eriti ei ole. Kui inimkond drastilisi meetmeid koheselt kasutusse ei võta, siis tõuseb aastaks 2100 üleilmne keskmine temperatuur 3,2 kraadi kõrgemale kui oli tööstusrevolutsiooni eelses maailmas. Kuigi töö võtab arvesse, et liikuvamad liigi, eriti linnud ja imetajad, saavad oma levilat kuumadest paikadest eemale nihutada, on siiski võimatu arvestada, milliseid ökoloogilisi kooslusi muutunud tingimused ja liikide liikumine hävitavad.