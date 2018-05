OTSE: eksperdid üle maailma arutavad Tallinnas, kuidas kaitsta väljasuremise ohus liike

23.-25. mail 2018 toimub Tallinna Loomaaias EAZA (Euroopa Akvaariumite ja Loomaaedade Assotsiatsioon) Liigikaitse Foorum. Tegemist on iga kahe aasta tagant toimuva konverentsiga, millel osaleb üle 150 loomaaedade ja akvaariumite-, liigikaitseorganisatsioonide ex- ja in situ liigikaitseprojektide esindaja. Kolme päeva jooksul toimuvad ettekanded ja töötoad jagamaks informatsiooni ja nõuandeid üle maailma toimuvate liigikaitseprojektide kohta. Loomaaedade ja akvaariumite ühendusena peab organisatsioon looduskaitse edendamist üheks oma peamiseks eesmärgiks ning näeb oma rolli palju laiemana, kui ainult ohustatud liikide säilitamine tehistingimustes.