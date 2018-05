Madagaskari lähistelt avastati hiiglaslik maailma suurimate kalade koloonia

Kuigi kuni pea 13 meetri pikkuseks kasvavad vaalhaid võivad oma mõõtude ja välimuse poolest hirmuäratavad välja näha, on nende peamiseks toitumisviisiks filtreerimine, mistõttu ei ole nad ka inimesele kuigi suureks ohuks. Samas on neid ülepüügi ja laevadega kokkupõrgete tagajärjel märkimisväärselt vähemaks jäänud ning viimase 75 aastaga on nende arvukus langenud enam kui poole võrra, mistõttu on vaalhaid kantud ka Maailma Looduskaitseliidu koostatavasse punasesse nimistusse kui globaalsel tasemel ohustatud liik.

Seetõttu võibki hiljutist Madagaskari Vaalhai Projekti avastust pidada eriti heaks uudiseks – esimene saare ümbruse mereala vaalhaide põhjalikum seire näitas, et nende suurte kalade arvukus on vähemalt selles ühes piirkonnas siiski suurem kui seni arvatud. Kokku tuvastati vaid ühest merepiirkonnast vaid ühe hooaja jooksul fotodelt koguni 85 isendit, mida saab juba lugeda tõeliseks tulipunktiks, kirjutab BBC.

«Keegi ei osanud arvata, et neid siin nii palju on,» ütles Madagaskari lähistel asuva Nosy Be saarel baseeruva Vaalhai Projekti juht Stella Diamant BBC uudistele. «Samas näib, et nad ei ole siin aastaringselt, vaid rändavad siia toidujahil.»

Erinevalt paljudest teistest liikidest on vaalhaide isendeid võimalik suhteliselt hõlpsasti eristada, kuna nende keha katavad iseloomulikud valged tähnid, mille muster igal indiviidil erineb. Seetõttu oli võimalik fotodele jäädvustatud loomi ka mujalt India Ookeanist teada olevate isenditega võrrelda. Kui algselt oletati, et tegemist võib olla muudest ookeani piirkondadest Madagaskari juurde toidu järgi rännanud loomadega, siis fotode ja metsikute vaalade andmebaasis leiduvate andmete kõrvutamine näitas, et nii see siiski ei olnud ning tegemist peab olema seni teadmata asurkonnaga.

Vaalhaidele kinnitatud GPS-seadmete abil tehti kindlaks, et pool nähtud isenditest rändas perioodiliselt Madagaskari teises otsas asuvasse kogunemiskohta.