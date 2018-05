Kurioosum: veider «teadusartikkel» väidab, et kaheksajalad on tegelikult tulnukad

Tõsi, artikli enam kui 30 autori seas ei ole ühtki bioloogi ning ka selle avaldanud ajakirja Progress in Biophysics and Molecular Biology näol ei ole tegemist just maailma tippajakirjaga. Oma teadusartiklis üritavad autorid anda vastust küsimusele, et mis võis põhjustada ligi 500 miljonit aastat toimunud järsu elurikkuse kasv, mida teaduskirjanduses tuntakse kui Kambriumi plahvatust. Tõsi, kõigi tänapäeva loomariigi hõimkondadele aluse pannud sündmuse põhjus ei ole tänaseni teada, kuid maavälise elu seotuse kohta ei ole jätkuvalt ühtegi veenvat tõendit, kirjutab IFL Science.

«Teadlaste» teooria käib umbes niimoodi: komeetidega Maale langenud kosmosebakterid panid aluse Kambriumi plahvatusele ning elurikkuse tohutule evolutsioonile, mis kõik kulmineerus kaheksajala kui ülikeeruka intelligentse looma välja arenemisega. Tuuakse välja, et kaheksajalgade ajud ja geenid on niivõrd keerukad ja arenesid välja küllaltki järsult ning järelikult on olemas vaid üks loogiline seletus ning tegemist peab olema tulnukate mõjuga.

Õigupoolest tuuakse välja teinegi «loogiline» võimalus, nimelt et komeetidega Maale jõudnud keerukas geneetiline materjal võis näiteks miljoneid või miljardeidki aastaid kaheksajala munade näol jääs säilida ning levida pärast sulamist kiiresti levima hakata.