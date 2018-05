NASA saatis orbiidile kosmosekülmkapi, mis tõotab saada Universumi külmimaks punktiks

Nimelt oli raketi pardal hulga laserite ja magnetitega varustatud mehitamata Külma aatomi laboratoorium (The Cold Atom Laboratory ehk CAL), mida võib pidada üheks tänapäeva kvantfüüsika olulisemaks eksperimendiks.

Kogu asja eesmärk on viia temperatuur karbi südamikus peaaegu absoluutse nullini (-273,15°C), mida gravitatsiooni mõju tõttu maapinnal teha lihtsalt ei saa. Õigupoolest ei ole sihitavaid temperatuure kõigi praegu kehtivate füüsikateadmiste kohaselt ka kusagil mujal Universumis, mis tähendab, et missiooni õnnestumise korral saab NASA «kvant-kosmosekülmikust» külmim punkt kogu teadaolevas maailmaruumis.

Saadav info on kuldaväärt kvantfüüsika müsteeriumide uurimiseks, kuna nii madalate temperatuuride juures muutub osakeste liikumine äärmiselt aeglaseks. Kui Maa gravitatsioonivälja tingimustes piirdub nende vaatlemiseks vajalik ajaaken sekundi murdosaga, siis kosmoses tekitatava külma käes hanguvad need piisavalt, et võimaldada oluliselt pikemaid vaatlusi.