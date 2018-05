Piltuudis: nanomeetrite mäng – füüsikud ehitasid katse korras maailma väikseima maja

«Suutsime esmakordselt luua ehituseks vajalikku mustriloomet ja montaaži 2 nanomeetrist peenema täpsusega, mis on nii robootika kui ka optika valdkondade jaoks väga oluline saavutus,» kommenteeris tehtud tööd ajakirjas Journal of Vacuum Science and Technology A ilmunud teadusartikli üks autor Jean-Yves Rauch.