«Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on». Elame sinivetikate maailmas

Sinivetikad on taksonoomilises mõttes tsüanobakterid ehk eeltuumsed fotosünteesivad organismid. Neil pole rakutuuma, millega päristuumsed uhkeldavad. Ökoloogiliselt on nad vetikad, st need, kes on vees evolutsioneerunud ja suudavad seal tänini s...st saia teha. Sinivetikad püüavad päikeseenergiat, seovad selle abil süsihappegaasi, lõhustavad vee molekule ning tulemuseks on orgaaniline aine ja vaba hapnik. See 3,7 miljardit aastat vana tehnoloogia – oksügeenne fotosüntees – on siiani ökosüsteemide toimimise alustala.