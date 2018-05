Lugeja küsib: kogu maja vappus – kas hommikul toimus Tallinnas tõesti maavärin?

«Istusin rahulikult voodi peal ja lugesin e-kirju, kui äkki hakkas korter värisema. Võimalik, et seistes poleks ma seda selliselt tundnud, aga voodi ilmselgelt värises kaasa ja võimendas värinat. Värin polnud nii tugev, et asjad paigast nihkunuks, aga aknaraamid võnkusid kuuldavalt. Sekundi-paariga oli kõik möödas,» kirjeldas lugeja hommikust üllatust.

Kuna tegemist on vana hoonega, jõudis juba tekkida kahtlus, et kas tegemist on maavärinaga või hakkab hoopis maja kokku kukkuma.