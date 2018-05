Viimane meeleheide: Loch Nessi koletist hakatakse DNA testidega otsima

Loch Nessi väidetavat koletist näht legendide kohaselt esmakordselt juba kuuendal sajandil, esimene kirjalikest allikatest teadaolev vaatlus pärineb aga aastast 1871. Sellest ajast saadik on tehtud ka mitmeid fotosid ja videosid, kuigi üldine konsensus on jätkuvalt, et tegemist on müüdi ja soovmõtlemisega, kirjutab Associated Press.