Teadlased avastasid kogemata tee-ekstrakti vähki hävitava mõju

Ootamatu avastuse tegid Swansea ja kahe India ülikooli teadlased, uurides nn kvanttäppidena tuntud biomarkereid, mille abil on võimalik uurida kasvaja arengut. Tegemist on pisikeste kuni 100 000 aatomist koosnevate osakestega, mille käitumist mõjutab kvantmehaanika. Biotehnoloogias kasutatakse neid tihtipeale erinevate bioloogiliste protsesside visualiseerimiseks, kuna osakesi saab luua nii, et need hakkavad helendama just kasvajaga kokkupuutel.