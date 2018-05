Maailma Looduse Fond: vältige Läänemere kala, eriti tursa söömist

Need hinnangud põhinevad kalavarude majandamisviise ja mõjusid kaladele ning nende ökosüsteemile. Vastavalt hinnangule märgitakse liigid rohelise, kollase või punase värviga, mis tähistavad vastavalt head, rahuldavat või halba seisundit. Paljud Läänemere liigid, nende seas tursk, lõhe, haug ja luts on kõige uuema raporti kohaselt märgitud ära punase tooniga.

«See tähendab, et nüüdsest on kogu Läänemere tursa asurkond saanud punase tule, mis tähendab, et selle söömist tuleks vältida. Tegemist on kurva tõsiasjaga – tähendab, et selle liigi praegune haldamine ei tööta. Suurte röövkalade nagu tursa kadumine võib aga muuta juba kogu ökosüsteemi,» ütles merede ja kalanduse vanemekspert Inger Näslund pressiteate vahendusel.