Piltuudis: enneolematult detailne foto 6500 valgusaasta kaugusest tähtede tantsust

Nimelt aitas vaatlusele kaasa kahe üksteise ümber tiirleva tähe haruldane geomeetria ja koostis. Üks neist on suhteliselt jahe ja kerge pruuni kääbuse klassi kuuluv täht, mille liikumisega kaasneb ka gaasipilvest koosnev saba. Umbes nagu komeetidelgi. Suuruse poolest on ta umbes kolmandik meie Päikesest. Teine on aga pisikene ülikiiresti tiirlev ja välkuvalt elektromagnetkiirgust kiirgav neutrontäht ehk pulsar. Kahe tähe omavaheline kaugus on aga ligikaudu kaks miljonit kilomeetrit.