Antarktikast avastati kolm hiiglaslikku jääalust kanjonit

«Kanjonid toimivad liikumiskanalitena, suunates jääd ranniku suunas. Antarktika kliimatingimuste muutudes hakkab jää kindlasti palju kiiremini liikuma. Seega on tegemist jää dünaamika mõttes väga oluliste kanalitega, mille olemasolust me enne teadlikud ei olnud,» ütles Winter.

Avastatud kanjonitest suurim kannab nime Foundation Through ning selle kogupikkuseks on 350 ja laiuseks 35 kilomeetrit. Mõõdult teine, Patuxent Trough pikkus on 300 ja laius 15 kilomeetrit. «Pisima», Offset Rift Basini pikkuseks on 150 ja laiuseks 30 kilomeetrit. Kõike seda katab mitmesaja kuni mitme kilomeetri meetri jagu jääd. Näiteks Foundation Through põhja ja jääkihi ülapinna vahele jääb koguni kaks kilomeetrit.