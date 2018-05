Täna ajaloos 26.05: sündis Aleksandr Puškin

Aleksandr Puškini järgi on nimetatud terve rida asulaid, tänavaid, organisatsioone, sõidukeid ja inimesi, talle on püstitatud arvukalt mälestusmärke. Segaduse vältimiseks tuleb arvestada, et Aleksandr Puškin pole ainus sellenimeline ning mitmed asulad, näiteks Moskva oblastis asuv Puškino, on saanud nime Puškinite bojaarisuguvõsa teiste liikmete järgi.