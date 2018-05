Maailm oleks koos dinosaurustega peaeagu ka lindudest ilma jäänud

Pinnasekihtidest, mis vastavad meteoriidipõrke järgsele ajale leiti ka väga vähe metsa-eluliste lindude säilmeid. Kuid maapinnal elutsevad vutilaadsete lindude fossiile on leitud külluses, mis annab mõista, et need linnud on ilmselt kõigi tänaste lindude eellased, vaatamata kus nad elavad ja kas lendavad. Puudel elutsemine tuli töö autorite hinnangul tagasi moodi kui metsad taastusid.