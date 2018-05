Geneetiline analüüs kinnitab inkade müütilist päritolu

Muumiatena säilinud muistse impeeriumi valitsejad pärinesid tõesti kahest legendide poolt viidatud kohast. Esimene muistend räägib, et inkad pärinesid Titicaca järve äärest ning teine, et esimesed inkad olid Ayari nimelised vennad Pacaritambo mäe nõlvadelt. Peruu teadlased võrdlesid omavahel sinivereliste inkade muumiatest saadud DNA’d sealsete tänaste elanike geneetilise materjaliga ning avastasid, et mõlemad legendid on tõesed.