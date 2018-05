Tänavuse sääserohkuse põhjus ulatub eelmisse aastasse

«Meil oli keskmisest tunduvalt sajusem sügis ja kes ka talvel metsas käis, küllap nägi, et vaba vett, lompe oli palju, kraavid olid täis. See kõik tähendab seda, et kevadel, kuigi lund palju ei olnud, oli sulaveelompe, kus sääsevastsed arenevad,» rääkis putukateadlane Urmas Tartes ütles ERRi raadiouudistele.