Halb üllatus: nähtamatu kiht takistab merel kasvuhoonegaase siduda

Ookeanid seovad praeguste hinnangute kohaselt ligi 25 protsenti kogu inimese toodetud ja atmosfääri paisatud süsinikust. Kui värske uuringu tulemused osutuvad tõsikindlaks, siis on see hulk tegelikkuses palju väiksem. Merepinda kattev bioloogiline mass võib seda neeldumist takistada kuni poole võrra, vahendab The Guardian .

Pinda kattev eluskiht on nähtamatu nii inimsilmale kui satelliidile ning selle tabamiseks peab võtma mereveeproove. See arvatavasti seletabki, miks probleem on nõnda pikalt tähelepanuta jäänud. Kõik mis seondub kasvuhoonegaaside määraga ning nende käitumisega on globaalse soojenemise valguses teadlaste kõrgendatud tähelepanu all. Kuid maailmameri on nõnda suur, et selle kõiki aspekte on äärmiselt keeruline hallata.