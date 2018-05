Video: marsikulgur Curiosity puurib taas ja kasutab täiesti uut tehnikat

Gale'i nimelises kraatris asuvas Duluthi kivis on nüüd uus auk, mitte küll väga suur, kõigest viie sentimeetri sügavune. Uus auk on töövõit inseneridele ja teadlastele, kes lahendasid 2016. aasta oktoobris tekkinud probleemi, et kulgur ei suutnud puurimehhanismi enam vajalikult liigutada. Teadlased kartsid, et kui sellises olukorras peaks puuri tagasi kulguri karkassi sisse tõmbama, siis see jääb sinna igaveseks kinni ning teravikku ei saa ka asendada varuosadega, mis Marsile kaasa saadeti, vahendab Skye & Telescope.