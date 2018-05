Revolutsiooniline ravi: Jaapani arstid kasutavad südame ravimiseks patsiendi tüvirakke

16. mail sai arstide rühm, keda juhib südamekirurg Yoshiki Sawa, loa eksperimentaalsete lõikustega järgmisel aastal alustada. Eesmärgiks on kasvatada õhuke kiht kunstliku kude patsiendi enda naha- või vererakust loodud tüvirakust. Tüviraku indutseerimise käigus sunnitakse rakk taandarenema oma algelisse seisu mille järel saab see kasvada teist tüüpi koeks, vahendab Nature.

Sawa töörühm kavatseb iPS'idest kasvatada õhukese kihi südamelihast, mis seejärel siiratakse patsiendile. Kuna tegemist on selle sama inimese enda rakkudega, siis peaks süda siirde vastu võtma ning kunstkoe toel kasvatama uusi südamelihaseid.

Pärast kolme esmase patsiendi ravimist on Sawal ja tema kolleegidel kavas läbi viia ulatuslikum katse kuni kümne inimesega. Sawa katsete kriitikute hinnangul pole kumbki katsejärk vastav teadus- ja meditsiinikogukonnas kehtivatele standarditele. Nimelt ei ole Sawal kavas kummalgil juhul kontrollrühm, et täpsemalt mõista iPS’idest kasvatatud koe mõjusid. Kuid kuna Jaapani seaduste kohaselt pole see vajalik, et katsete õnnestumise järel ravi turule viia, siis ei näe eksperimenteerijad selle järele vajadust. Jaapanis on alates 2014. aastast jõus kiirendatud raviprotseduuride määrustik, mis idee kohaselt lubab kiiremini revolutsioonilistel ravimeetoditel abivajajateni jõuda.

Kyoto ülikooli kardioloog Yoshiki Yui ütles Nature’ile, et kuigi uus tehnika on võimalusterohke ei pruugi arstid täpselt teada saada, mis ja kuidas täpselt töötas. Seda takistab just eel mainitud kontrollrühma puudumine.