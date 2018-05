Galerii: infrapunavalguses on taimed hämmastav psühhedeelne vaatepilt

Fotod meenutavad vähem tavapäraseid loodusfotograafide töid ja rohkem 70. aastate psühhedeelse muusika albumite kaanepilte. Wendti, kes on Londonis baseeruva stuudio Field loovjuht, eesmärk oli oma teoste kaudu avastada värvi tähendust. Tegemist on omalaadse foto-esseega, mis mõtestab filosoofe ja kunstnike pikalt vaevanud küsimust, kas värvus on objekti või vaatleja omadus?