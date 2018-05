Kiviajal langes meeste geneetiline mitmekesisus ligi 17 korda

Arheoloogiliste leidude geneetiline analüüs näitab, et 7000-5000 aastat tagasi langes järsult paljude Vana Maailma populatsioonide Y-kromosoomi geneetiline mitmekesisus. Tegemist pole ainsa perioodiga meie liigi ajaloos, mil geneetiline mitmekesisus läbis säärase pudelikaela, ent need jäävad palju kaugemale minevikku, seisab Stanfordi ülikooli teates. 7000 aastat tagasi oli esimene suur tehnoloogiline revolutsioon, põllumajanduse kasutusele võtmine, juba 5000 aastat vana.

Põllumajandusega tekkinud nõndanimetatud klanniühiskond oligi ka selle sündmuse taga. Põllumajanduse tekkega kogunesid inimesed sotsiaalselt tihedatesse gruppidesse kus ühest teise liikumine toimus pigem rangete reeglite järgi. Tõsi on ka, et arvestatav osa neist gruppidest olid patriarhaalsed. See omakorda tähendab, et gruppides valitses meeste võim, kuulumist peresse ja klanni, samuti ka omandit, arvestati isaliini pidi ning abielludes liikus naine oma peiu klanni, mitte vastupidi. See tekitas olukorra, kus ühe patriarhaalse klanni mehed kandsid sisuliselt sama Y-kromosoomi, sest mehed enamasti gruppide vahel ei liikunud.