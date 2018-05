Toomas Frey: tegemist on kohutava üleraiega

See on nüüd küllaltki keeruline küsimus. Olen ju tegelikult «endine» igas aukraadis. Ma pole enam õieti ka metsakasvatuse emeriitprofessor selles mõttes, et mina ja mu endised kolleegid oleme praegustest tegijatest eraldunud. Ja ma ei tahagi seda enam rõhutada. Ütleks lihtsalt niimoodi, et olen ökoloog.