Teadlased astusid sammu lähemale universumi tumedaima saladuse lahendamisele

Teadlased, kes avaldasid oma töö ajakirjas Nature , tegid oma järeldused uurides Universumi esimesi tähti. Neist välja paiskunud ultraviolettkiirgus tabas ilmaruumis vabalt ringi heljuvat külma vesinikku, niiöelda aktiveeris seda, mis võimaldas vesinikul kosmilist taustkiirgust endasse haarata. Kuid EDGES programmi arvutused näitavad, et see vabalt heljuv vesinik pidi olema ligi kaks korda külmem kui seni arvatud.

Seega pidi miski seda jahutama. Julian Muñoz ja Abraham Loeb Harvardi ülikoolist peavad kõige tõenäolisemaks vastuseks elektriliselt laetud tumeainet. Tumeaine kohta ei tea füüsikud tänapäeval eriti palju ning teadmine, et see saab olla elektriliselt laetud, annab aimu, milline see saladuslik mateeriavorm tegelikult ka on.