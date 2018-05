Teadlased tuvastasid kõigi sisalike ja madude eellase

Soomuseliste hulka kuuluvad ka kõik Eestis leiduvad roomajad ning kõigist roomajatest moodustavad nad 95 protsenti. Nende hulgas on kõik maod ja sisalikud. Itaaliast leitud fossiil, mille teaduslikuks nimeks pandi Megachillera wachtleri, on kõigi tänapäevaste soomuseliste esiema.

M. wachtleri elas triiase ajastul, mis annab mõista, et soomuselised roomajad elasid üle globaalse katastroofi, mis põhjustas suure osa maismaliikide väljasuremise. Seniste soomuseliste põlvnemise teooriate kohaselt sai see taksonoomiline selts alguse alles pärast seda ulatusliku väljasuremist. Röntgenuuringud, molekulaarne analüüs ja M. Wachtleri DNA võrdlemine tänapäevaste soomuseliste pärilikkusainega paljastasid, et soomuseliste liigiline mitmekesisus suurenes plahvatuslikult pärast väljasuremist. Väljasuremise üle elanud loomad paljunesid jõudsalt ning täitsid tühjaks jäänud ökoloogilised nišid.