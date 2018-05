Koolitarkus eksib: inimesed jõudsid Ameerikasse mööda veeteid

Aleksandri saarestik Kagu-Alaskas vormiti jää lahkumise poolt. Saared on kaetud rändrahnudega ning liustike liikumise poolt voolitud maastikuga. Võttes kivimitest proove said geoloogid võrdlemisi täpselt määratleda, millal kivim jää alt vabanes. Kui liustik taandub, jääb mulla- ja taimkatteta põhjakivim otse päikeselt ja ilmaruumist tuleva radiatsiooni kätte. Radiatsioon mõjutab kivimite pealmise kihi keemilist koostist ning seda analüüsides saavad teadlased kindlaks teha, millal jää lahkus. Aleksandri saartel toimus see tunduvalt varem kui seni arvati, 17 000 aastat tagasi.

Ajakirjas Science Advances avaldatud teadustöö autorid kõrvutasid kivide analüüsi lähistel koopast leitud hülge luudega, mis on samuti 17 000 aastat vanad. Kaks daatumit üheskoos näitavad, et jää kadudes võttis elusloodus Alaska ranniku kiiresti üle ning ilmselt pidi juba paarkümmend aastat pärast jääd rannikuala tänaseid tundraid meenutama. Kus on taimi ja loomi, seal on ka sööki, mis toetab teooriat, et inimesed liikusid mööda rannikut paatidega lõuna poole.

Võimalus mööda merd minna veel ei tähenda, et sääraselt ka tehti. Kuid viimaste aastate leidude põhjal võib arvata, et maad mööda minek võinuks olla sootuks võimatu. Mandrilt lahkus jää tunduvalt hiljem kui rannikult ning seal poleks olnud vajalikul ajal inimeste rändeks vajalikku toidust, sest elusloodus puudus. Samuti on Tšiilist ja Floridast leitud inimtegevuse jälgi mis on lausa 14 500-15 000 aastat vanad.