Raiemahu määrab juurdekasv ja raieküpse metsa hulk

Aastaid on Eestis lähtutud põhimõttest, et meie metsade majandamine on jätkusuutlik. Üks peamisi kriteeriume selle hindamiseks on, et raiemaht ei oleks pikas vaates juurdekasvust suurem. Lühivaates määrab raiemahu eelkõige raieküpsete metsade hulk. Sellest nõudest on rangelt kinni peetud ja statistilise metsainventuuri andmed näitavad, et metsa raiutakse vähem, kui juurde kasvab, ja meie metsa tagavara on viimastel aastatel järjepidevalt suurenenud.