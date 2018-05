Vastukaja: langetustraktorid ja raielangi suurus

Maailmas pole midagi uut. 25. mail 2018 «Kurioosumi» nime all ilmunud nupuke «Harvesterite suutlikkus» tuletab mulle meelde enam kui 45 aastat tagasi Postimehe veergudel (tollal kandis ajaleht Edasi nime) käinud diskussiooni väljamelioratsioonist, ainult et siis oli kõne all Eesti põllu suurus, nüüd räägitakse raielangi suurusest.