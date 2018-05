Seenjuurte maailm

Eelmises palas sedastasime, et meie maailm on sinivetikate oma. Nagu ökoloogias tihti, on sellise üldistusjõuga väide ühelt poolt tõene ja teiselt poolt valelik. Ühes teoreetilise bioloogia kevadkoolis oli kunagi õhtuse arutelu teemaks «Ökoloogia seadused». Kevadkooli põhiideoloog, professor Kalevi Kull lõpetas diskussiooni tõdemusega: «Ökoloogia ainus kehtiv seadus on seega tõik, et ökoloogias seadusi ei ole.» Kuuldu peale küsisin mina lihtsameelselt, et siis pole ju see viimane seadus ka õige. Selle peale Kalevi itsitas kavala näoga ja ütles: «Just nimelt!»