Tartu teadlased avasid Ameerika asustamise saladusi iidse DNA abil

Ameerika asustamise senise teadmise kohaselt jagunesid esimesed inimesed seal kahte peamisesse populatsiooni: üks asus põhjas ja teine lõunas. On väidetud, et lõunas paiknenud inimrühm liikus edasi ning asustas ka Kesk- ja Lõuna-Ameerika.

Teadustöö tulemused näitavad, et olgugi, et Ameerika esmaasustajad olid tuhandeks aastaks eraldunud Põhja-Ameerika põhja- ja lõunaosas elavaks rühmaks, ühinesid need kaks rühma vahetult enne Lõuna-Ameerika asustamist (või selle ajal) taas.

Üks uuringu põhiautoritest, Toomas Kivisild, kes töötab geneetikuna üheaegselt nii Tartu kui Cambridge'i Ülikoolis, sõnas, et varem arvati, et põlisameeriklased pärinevad nn Clovise inimestest. «Nüüd me leidsime, et kõik põlisameeriklased nii Põhja-, Kesk- kui ka Lõuna-Ameerikas jagavad geneetilist osa ka kunagise põhjapopulatsiooniga, mille lähimad esindajad elavad tänapäeval Kanada idaosas. See ei saa olla viimase mõne tuhande aasta jooksul toimunud segunemise tulemus – see peab olema midagi palju varasemat,» selgitas Kivisild.