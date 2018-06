Distsipliinideülese projekti ingliskeelne nimetus on Cultural Data Analytics, lühendatuna CUDAN. Sellel on mitu üksteisega põimuvat eesmärki. Ibruse sõnul on kõige paljutõotavam eesmärk arendada Eestis välja täiesti uus digikultuuri uurimise metoodika. Eestis on eriline kultuuriuurimise koolkond, mis lähtub kultuurisemiootikast.