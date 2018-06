Astronoomid leidsid Pluuto pinnalt maiseid moodustisi

Esmapilgul vähetähtsana tunduv tõik ütleb tegelikult päris palju meie enda Kuust väiksema taevakeha kohta. Düünide tekkeks on vajalik, et puhuksid kaunis võimsad tuuled, mis pisikesi osakesi kokku kuhjaksid. Teadlaste seniste hinnangute kohaselt ei tohiks Pluuto väga õhukeses atmosfääris säärast ilma üldse leidudagi, vahendab The Guardian.

Pluuto düünid laotuvad umbes 2000 ruutkilomeetri suurusel alal ning koosnevad liivaterasuurustest külmunud metaani tükkidest. Arvatavasti on tuul puhunud need kõrvalasuvast Sputnik Planitia metaaniliustikult ning terad on düünideks kuhjunud liustiku ning Al Idrisi Montesi veejääst moodustunud mäestiku vahele.

Ajakirjas Science ilmunud avastust kirjeldav teadustöö toetub NASA kosmosesondi New Horizons andmetele 2015. aastal toimunud möödalennust. Sondi andmed kinnitavad, et kuigi metaanijää terad on maises liivast kergemad, on Pluuto düünid muidu väga sarnased kasvõi neile, mida leiame Nidas, Leedus.

Jala all vajub, sõrmede alt voolab ning tuul keerutab neid liikuvateks hunnikuteks, mida saabki düünideks pidada. Kuna düüne leidub nii ülikuumal Veenusel kui kaugel jäisel Pluutol võib arvata, et neid võib leiduda kõikjal, kus on piisavalt peeneks jahvatatud materjali ning piisavalt kõva tuult. Pluutol lõid düünid keskmise tugevusega iilid, ligi 35 kilomeetrit tunnis liikuvad pahvakud.