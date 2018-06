Avastus: tänapäeva islandlaste genoom erineb märkimisväärselt esmaasustajate omast

Ent tänapäeva islandlaste genoom ei ole sarnase struktuuriga. Islandi Ülikooli ja eraettevõtte deCODE Genetics analüüsid näitasid, et tänapäeva islandlaste genoom on palju tugevamalt Skandinaavia rahvaste poole kaldu. Kuni 70 protsendi ulatuses sarnanevad tänased islandlased pigem rootslaste, taanlaste ning norrakatega.

Tuhande aasta jooksul toimunud geneetilise muutuse taga on ilmselt kolm põhjust. Esimene neist on kaunis konventsionaalne. Viimastel sajanditel on toimunud migratsioon Taanist Islandile, mis osaliselt seletab tänaste islandlaste genoomi skandinaviseerumist. Samuti võib arvata, et tegemist oli ühiskondliku valikuga. Skandinaavia sugu rahval olid sotsiaalsed eelised orjastatud inimeste ees ning nende järglased kasvasid suurema tõenäosusega üles, et omakorda paljuneda.