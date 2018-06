Kuidas panna pähe 13-tonnine müts? Vastus peitub Lihavõttesaarel

Teooriad, kuidas kohalike seas Rapa Nui'na tuntud saarel kujudele müts pähe pandi, on mitmeid, kuid ajakirjas Journal of Archeological Science avaldatu on esimene mis põhineb arheoloogilistel asitõenditel.

Töö autori Sean Hixoni sõnul pidid 13. sajandil asukad tooma toormaterjali Puna Pau karjäärist, moai'de juures selle valmis voolima ning seejärel rampide abil kujudele pähe veeretama. Moai'de mütsid on tuntud kui pukao'd. Kuigi senised teooriad on rampide kasutamist ilmselgeks pidanud, siis on varem arvatud, et mütsid lohistati toore jõuga kujudele pähe. Vulkaanilisest kivist tahutud silindrite teravad servad oleksid lohistamisel aga ära kulunud ning täkkeid saanud. Jälgi lohistamisest ei ole ligi 50 moai mütsilt leitud.