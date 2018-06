Aasiast sisse rännanud kärnkonn ähvardab oma mürgise limaga hävitada kogu Madagaskari looduse

Madagaskaril pole ükski kärnkonn ringi loivanud alates juuraajastust. Ülejäänud maailmast ära lõigatud saarel on arenenud omalaadne keskkond ja liigistik, mis on võõrliikide suhtes eriliselt tundlik. Madagaskarit laastavad parasjagu ka inimese eksituse tõttu tekkinud ilma seksita paljunev jõevähk.

Harilik aasia kärnkonn jõudis saarele Tomasina sadama kaudu ning arvatavasti tõi looma sinna mõni kaubalaev Aasiast. Ajakirjas Current Biology avaldatud uurimuse autorid võtsid vaatluse alla Madagaskari endeemsed väikekiskjad nagu sisalikud, maod, närilised ja leemurid. Selgub, et kõik kontrollitud loomad peale ühe on kärnkonnamürgi suhtes nõnda tundlikud, et nende põhjalikum söömine põhjustaks ökoloogilise katastroofi. Vaid valgesaba antsangi, väike näriline, suudaks teoreetiliselt konnade mürgile vastu panna, vahendab Science.