Kolmsada aastat tagasi põles Toompea maatasa, ülejäänud Tallinn pääses napilt

Toomkoguduse õpetaja Justus Blanckenhageni ülevaade Toompea tulekahju tagajärgedest

1684 (?)

Teade kuningliku Toomkiriku kohta

Kuna kahjuks langes siin 6. juunil 1684 terve Toompea koos kiriku ja selle juurde kuuluvate elumajadega tuleroaks, mille tõttu põles ära ja läks kaotsi ka enamik konsistooriumi akte ja dokumente, tahan siia teadmiseks kirja panna selle, mis mulle teada ja mida mul tagantjärele on võimalik teada saada.

Kirikutarbed nagu riided, missarüüd, katted, hõbenõud ja veel muud, mida hoitakse käärkambris, jäid Jumala armust alles. Kiriku lõunaküljel olid enne tulekahju mitmesugused majad, nurga peal saksa pastoraat, mille oli ehitanud õnnis härra pastor Abrah[am] Winckler [ja] mille härra major Niels Stackelberg oli endale saanud kas võlanõude tõttu või ehk oli selle ostnud; selle maja oli härra major hiljem kirikule müünud Larß Personi klindi äärel asuva maja vastu ja andnud lisaks teatava rahasumma, nagu selle kohta leiduvad kirjad ja dokumendid näitavad.

Selle maja juures oli piiskopimaja, osalt kivist, osalt puust, koos õueaiaga. Sealsamas kirikumaal oli kool, puust, selle juures kirikuaias orelimängija maja, samuti puust. Koolist edasi allapoole oli härra pastor Forselius ehitanud maja, mille krundi eest ta olevat kirikule andnud 400 riigitaalrit.

Sinna lähedale oli tallmeister Peter Brohman ehitanud suure puust maja, millest õnnetu tulekahju alguse sai. Selle kõrval nurgal seisis väike kirikumaja, mida piiskop kasutas oma maja juurde kuuluvana, ka elas seal mõnda aega konrektor Jsac Ruth.

Kõik need majad olid ruuduna kolme tänava ja kirikuaia vahel. Lääne pool on vana piiskopimaa, kus enne tulekahju asus vana puumaja, samuti [oli seal] aed, kus oli võlvitud keldri peale ehitatud aiamaja. Selle maatüki ühele nurgale, härra kindralmajor Bistrami [krundi] juurde, oli Heinrich Weideman ehitanud väikese majakese, mille eest ta maksis igal aastal krundimaksu. Põhja pool klindi ääres asub rootsi pastoraadi maja, kohe selle kõrval oli köstri elamu. Kirikule lähemal tänava ääres elas rektor heas puumajas, mille kõrval kantori maja [oli] aga päris vana ja lagunenud; ja juba olid ostetud palgid, mis olid kirikuaias maas, kuna oli kavas ehitada teine maja. Kirdes härra ooberstleintant Ferseni [krundi] vastas asus [kiriku] majapidamishoone, mis oli juba üsna vana, mille tõttu selle juurde oli ka ehitatud uus maja, kus elas [konsistooriumi] sekretär Gottschild. See krunt läheb ees kitsaks, taga kummagi tänava poole laiemaks. Ida pool, otse kiriku vastas tänava ääres peaks ka olema kirikumaa, kus seisis kiriku maja, mis põles maha kaks kuud varem, see tähendab 6. aprillil, kui tuli levis Hans Jürgen Üxküli majast; ehkki ma ei tea, kas need krundid olid kirikult ostetud. Seda võib teada saada nendelt, kellele need kuulusid.

Õndsa Larß Personi, endise kuningliku maksuametniku kaudu, kes suri ilma lihase pärijata, oli toomkirik saanud päris suure rahasumma, kuna tema oli suurema osa oma pärandusest määranud kirikule ja tertiam partem jätnud sõpradele. Selle raha eest oli kirikule pandud vaskplekist katus, mille kohta pidas arvet õnnis härra piiskop Pfeiffer, kahtlemata oli selle eest valmistatud ka ilus orel, mis enne toomkirkus oli. Tema [s. t. Personi] elumaja oli see, kus praegu elab härra major Stackelberg, kes ostis selle kirikult eespool nimetatud viisil. Selle maja juurde kuulus[id] linna ees lossi all asuv aed ja koppel koos puumajaga, proua Scharenbergi ja proua Hasenkrugi krundi vahel, kus praegu elab aastaüüri makstes vana pagar ja õllepruulija; see jäi aga kirikule ja seda ei antud koos muuga härra Stackelbergile. /…/