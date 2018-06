Tehisintellekt tegi mängleva kiirusega ära teadlaste kaheksa aasta töö

Süvaõppemetoodikal arendatud AI suutis Tansaanias kaameralõksude ette jäänud loomi õigesti tuvastada 96,6 protsendil juhtudest, mis on sama hea tulemus kui vabatahtlikel inimestel. Kaameralõks on loomade vaatlemiseks ja loendamiseks ääretult mugav automatiseeritud fotoaparaat mis teeb loomadest nende liikumise peale pilti. Kuid need fotod on kasutud, enne kui mõni inimene on pildid üle vaadanud ning neil leiduva ära kirjeldanud. Pärast fotodele meta-andmete loomist, kirjeldades mis loomad, kui palju, kas oli noorloomi, mida loomad parasjagu tegid, saavad teadlased andmeid uurimistöödes kasutada.