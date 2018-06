NASA teatas suurest Marsi-avastusest

Täna õhtul kell 21 teatavad NASA Marsi-uurijad suurest punase planeediga seotud avastusest. Millest täpsemini juttu tuleb, ei ole kuigi palju teada. Ainus vihje on, et tegemist on planeedi kliimat ja geoloogiat uuriva Curiosity kulguri uuemate avastustega. Kuigi paljud võivad siit oodata maavälise elu lõplikku avastamist, kirjutab Science Alert, et sellise avalduse tõenäosus on küllaltki väike.