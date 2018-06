Teadlaste manifest: inimkonnal seisab ees kas põhjalik muutus või hukk

Lewis ja Maslin avaldasid manifesti BBC kodulehel. Kuna me oleme jõudnud uude geoloogilisse ajastusse, antropotseeni ehk inimese aega, peame Maslini ja Lewise meelest võtma vastutuse selle eest, mida inimkonnana nii iseendale kui kogu planeedi keskkonnale teeme. «Lõviosa meist ei mõista, kui suur on meie mõju,» kirjutavad teadlased.

Lahenduse teine pool seisneb nõndanimetatud poole Maa kontseptsioonis. Selle kohaselt võtab inimkond endale õiguse poolele planeedist ning poole jätaksime kõikidele teistele liikidele sääraselt, et need saaksid suures osas segamatult tegutseda. Poole Maa mõte ei tähenda siiski massilist ümberasustamist, vaid pigem piltliku jaotust, et inimese kasutada on pooled looduslikest ressurssidest.