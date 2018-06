NASA: Marsil leidub orgaanilisi ühendeid ehk võimaliku elu jälgi

Orgaaniliste ühendite all peavad NASA teadlased silmas, et leiti molekule, mis koosnevad süsinikust, vesinikust ning vähemal määral muudest elementidest. See ei tähenda tingimata, et need pärinevad elust, kuid bioloogiline allikat ei saa ka välja arvata.

Üheskoos pinnases leiduvate ühenditega avastati ka metaani aastaaegadega seotud tsükkel. Tuvastatud signaalid viitavad, et sügaval Marsi pinna all on metaani mis sõltuvalt ajast paiskub tsükliliselt atmosfääri. Sellegi allikas poel teada, pärineda võib metaan nii geoloogilistest kui bioloogilistest protsessidest. Kuid kuna 95 protsenti maisest metaanist on bioloogilist päritolu, siis annab see teadlaskonnale lootust, et ehk on ka Marsi metaanil samane allikas.