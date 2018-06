«Ma-ilm ja mõnda, mis seal sees leida on». Jägalate maailm

Palun vabandust kõigilt, kes pealkirja lugedes kukalt sügama jäid. Jägalad on seenest ja vetikast koosnevad kompleksorganismid. Olemuselt on nad nagu varased taimed, ainult seent ja vetikat vahendav karkass on puudu, ning seentel on teistsugune roll kui taimedes. Eestis on neid liitorganisme pikka aega kutsutud samblikeks.