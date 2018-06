Bioloog: tselluloositööstus ei sobi Peipsi vesikonna jõgede lähedusse

Emajõe äärde planeeritava tselluloositehase puhul tuleb arvestada, et see tööstusharu on keskkonnaohtlikkuse poolest viiendal kohal maailmas. Sellest lähtuvalt on inimestel õigus teada ohte, mida tselluloositehase paiknemine Emajõe läheduses võib endaga kaasa tuua.