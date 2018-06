Kommentaar: Villu Reiljan võitles lageraietega

Reiljan oli enne seda olnud opositsioonis ja teinud kurja kriitikat liiga suurte raiemahtude kohta. Keskkonnaministriks saades muutis ta aga kohe metsade majandamise eeskirja ja kaotas ära männi ja kuuse raiumise küpsusdiameetri järgi – lagedaks tohtis raiuda ainult need puistud, mis olid saavutanud küpsusvanuse. Aasta hiljem tehti see muudatus ka metsaseaduses.

See on ainukene kord viimase 25 aasta jooksul, kui Eesti riigis on püütud raiumist piirata. Aga seegi piiramine ei kestnud kuigi kaua, juba 2007. aastal toodi küpsusdiameetri järgi raiumine uuesti seadusesse sisse.