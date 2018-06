Muistne Mars oli külm ja kõle tühermaa, ent elu võis seal ikka olla

Nelja miljardi aasta taguse Marsi eluolu teada saamiseks luuakse tihtipeale klimaatilisi mudeleid, kuid need takerduvad teadlaste enda vaatevinkli piirangutesse. Kaunis keeruline on modelleerida nõnda kauget ja vana maailma. Pahatihti ei võta need arvesse laiemat konteksti, ehk siis tõika, et Päike oli neli miljardit aastat tagasi tunduvalt jahedam ning seetõttu oli ka kogu Päikesesüsteem külmem, seisab Purdue ülikooli teates.