Täna ajaloos 11.06: hävitati Trooja linn

Legend sõjast Väike-Aasias asunud Trooja ning Mükeene kuningas Agamemnoni vahel on pimeda poeedi Homerose vahendusel saanud üheks meie kultuuri algtekstiks. Poeemides «Ilias» ja «Odüsseia» kirjeldatud sõda on kangelasliku eepose arhetüübiks tänaseni.

Ajaloolased on aastaid vaielnud ning arutlenud Homerose teoste ajaloolisuse üle. Tõsi on, et Trooja linnasid oli Väike-Aasias aastasadade jooksul mitmeid, aga kas muistsete mükeenelaste ja troojalaste vahel oli ka säärane vaen ja kas see johtus ka legendaarsest pruudiröövist, ei ole teada. Tänaseks kiputakse siiski arvama, et Achilleus, Odüsseus, Hector ja teised kangelased on siiski luuletaja fiktsioonid.