Kahte raskeimat elementaarosakest nähti esmakordselt omavahel suhtlemas

Üks neist kahest uuritud osakesest ei ole miski muu kui kuulus Higgsi boson ise, mis annab kõigile teistele osakestele massi ja millel endal on ka üsna rohkesti massi, umbes sama palju kui tseesiumi aatomi tuumal. Teine osake on tipukvark, mis on massi poolest ligikaudu võrdne lausa volframi aatomi tuumaga, kirjutab ERR Novaator.