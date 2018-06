Uuring: antibiootikumidele allumatuid baktereid saab hävitada viirustega

Bakterite peamised looduslikud vaenlased on bakteriofaagidena tuntud viirused. Eraettevõtte Deerland Enzymes tehtud katsete käigus lõid teadlased spetsiifilise viirusekokteili E. coli bakteri hävitamiseks 43 krooniliste kõhuprobleemidega inimese soolestikus, vahendab The Guardian .

Viiruste kasutamisel on antibiootikumide ees mitmeid eeliseid. Haigustekitajatel pole veel nende vastu resistentsust ning pole alust arvata, et bakterid ka sääraselt tulevikus areneksid. Erinevalt antibiootikumidest ei mõjuta spetsiifilisele saagile suunatud bakteriofaagid kogu ülejäänud organismi mikrobioomi, mis on inimese tervise hoidmise koha pealt väga tähtis.

Antibiootikume on üleilmselt agarasti kasutatud alates penitsilliini avastamisest ning ülekasutamise tõttu on paljud levinud haigustekitajad muutunud nende elupäästvate ravimite suhtes resistentseks. Seetõttu on teadlaskond olnud viimastel aastatel ametis alternatiivide väljatöötamisega ja käesolev katse näitab, et baktereid hävitavate viiruste poole vaatamine on õige suund.