Avastus: tundmatu piiblikuninga kuju valmistati enneolematu meisterlikkusega

Umbes viie sentimeetri pikkune detail kujutab habemiku meesterahvast, kes pidi Heebrea ülikooli arheoloogi Naama Yahalom-Macki hinnangul olema Vana Testamendi Kuningate raamatutes kirjeldatud valitseja kujutis. Kuid milline, sellele on juba raskem vastata, sest leiukoht oli ligi 3000 aastat tagasi mitme võimsa riigi mõjusfääris ning arvatavasti vahetas valitsejaid tihti, seisab ülikooli teates.

Tänane Abel Beth Maacah, mida ajaloolased on samastanud sarnase nimega asulaga Kuningate raamatus, asus foiniiklaste linnriigi Tüürose, idapoolse Aramea riigi ning lõunapoolse Iisraeli vahel. Raadiosüsinikmeetod dateerib pea üheksandasse sajandisse enne meie ajaarvamise algust ehk aega, mil Taaveti ja Saalomoni riik oli juba kaheks, Iisraeliks ja Juudamaaks, jaotunud.

Kuju pea leiti mullu suvel, kui Yahalom-Macki juhtiud arheoloogide uurimisrühm kaevas suure rauaaegse ehitise põrandat. Leiu haruldusest annab tunnistust tõik, et pea on juba tänaseks eksponeeritud Jeruusalemma Iisraeli muuseumis.

Skulptuuri pea paistab silma ka erilise detailsuse ning realismi poolest, mille sarnast pole rauaaegsest Lähis-Idast leitud. Yahalom-Mack arvas, et tegemist võis olla kas aramealaste riigipeade Ben Hadadi või Hazaeliga, Iisraeli kuningate Ahab’i või Jehu’ga või hoopis Tüürose valitseja Ithobaaliga. Saladuslik kuningas on kujutatud sääraselt nagu egiptuse kunstiteostel on näha stereotüüpset semiidi meest, habemega ja pikkade paksude juustega.