Muistsed inkad olid osavamad ajukirurgid kui uusaegsed arstid

Töö autorid spekuleerivad, et inkade perioodiks olid muistsed peruulased katse-eksitus meetodil jõudnud tehnikani, mille käigus nad eemaldasid kiht-kihi haaval lihvides luu. Seejärel õnnestus inkadel hoida nii haav peanahas kui kolba sisse tekitatud avaus väga puhtana, vältimaks mustust ja põletikku. Samuti õpiti vältima neid pea osasid, kus kirurgia põhjustaks suuremat veritsust ning mõisteti, et väiksem trepanatsioon, väheldasem auk kolbas, põhjustas vähem tüsistusi, seisab Miami ülikooli teates.

Näib, et see töötas. Patsientide suremus oli oma aja kohta äärmiselt madal ning näiteks aastasadu hiljem, USA kodusõja ajal, surid ligi pooled trepaneeritud patsiendid protseduuri tõttu. Samas, ühte inkade ajast leitud kolpa oli edukalt seitsmel korral trepaneeritud.

Trepaneerimise eesmärgiks on trauma või tõve tõttu üles paistetanud aju rõhu leevendamine. Erinevate rahvaste pärimustes on trepaneerimise eesmärgiks nimetatud ka halbade või kurjade vaimude välja ajamist. Arvatavasti on sellisel juhul tegemist maagilise ja meditsiinilise maailmakäsitluse ühtimisega. Niiöelda kurjade vaimude all kannatamine võis olla lihtsalt teistsugune termin neuroloogilise terviserikke kohta.